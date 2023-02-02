В Калининграде бездомный ограбил пенсионерку

В Калининграде полиция раскрыла грабеж пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением о грабеже обратилась 65-летняя горожанка. Она рассказала, что поздним вечером в подъезде дома на улице Соммера на нее напал мужчина и отобрал обручальное кольцо.

Полицейские задержали 22-летнего парня без определенного места жительства. Оперативники установили, что подозреваемый проследил за женщиной от ТЦ «Плаза» до подъезда, где и совершил нападение.

Злоумышленник арестован, возбуждено уголовное дело.