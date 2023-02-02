В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 2 февраля нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в четверг, 2 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 13 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

ул. Орудийная 1,3,3а,6-18,18г-е,20,20а,

22-28,30 (д/сад №11),32,34а,34б-г

ул. Аэропортная 1,1а,1в,3,5,6,7-7а,8, 9,10, 10а,12,14а,16,16а,18,18а,18б,18д

пер. Полевой 19,23,23а,25– 43,38-42

ул. Грига 36-56

ул. Фрунзе 87-103,103а,105

ул. Ген.-майора Яновского 5-7

ул. Томского 24-26

б-р Южный 1-7,2-8,9-15,18-24

ул. Н. Карамзина 1-7,17-23

ул. Интернациональная 32-44, 40а

ул. Октябрьская 5-29

б-р Солнечный 3

ул. Октябрьская 29а, 37,37а,39-55, 55а.

Холодное водоснабжение будет отключено с 10.00 до 15.00 на ул. ул. А. Невского 188 к3, ул. Марш. Борзова 58б,90а,90, с 08.30 до 18.00: ул. Фрунзе 75, ул. Октябрьская 27,29, 10.20 до 16.00: ул. Георгиевская 15а,17,17а,19а,19,21,21а,23.

Отключение теплоснабжения до 17.00 запланировано на ул. Пролетарская 29-41, 52-62, 64 (д/сад №101), ул. Проф. Севастьянова 6-12,16-22,27-33, ул. Ген. Соммера 24-36, 24а (спортивная школа №9), 40-68, ул. Университетская 4-10.