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НовостиОбщество2 февраля 2023 10:02

В Чернышевском таможенники изъяли 1,5 тонны пива и 2,5 тонны кваса

Виктор Сергеев
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Фото: Таможня Калининградской области

На литовской границе в Чернышевском таможенники задержали партию пива и кваса без документов. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В ходе контроля грузовика, который ехал в Белоруссию, было выявлено расхождение в фактическом весе груза с тем, что был заявлен в представленных документах. В боксе углубленного досмотра таможенники выявили 1080 пластиковых бутылок «Жигулевского» и 960 – кваса «Желтая бочка», вообще не указанных в декларации.

Товар изъят, а в отношении фирмы-перевозчика составлено определение о возбуждении административного дела.