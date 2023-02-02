В Чернышевском таможенники изъяли 1,5 тонны пива и 2,5 тонны кваса

. Фото: Таможня Калининградской области

На литовской границе в Чернышевском таможенники задержали партию пива и кваса без документов. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В ходе контроля грузовика, который ехал в Белоруссию, было выявлено расхождение в фактическом весе груза с тем, что был заявлен в представленных документах. В боксе углубленного досмотра таможенники выявили 1080 пластиковых бутылок «Жигулевского» и 960 – кваса «Желтая бочка», вообще не указанных в декларации.

Товар изъят, а в отношении фирмы-перевозчика составлено определение о возбуждении административного дела.