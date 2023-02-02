Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 129 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 97 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 2,
Гурьевский городской округ - 9,
Светловский городской округ – 4,
Зеленоградский городской округ – 7,
Светлогорский городской округ – 1,
Советский городской округ - 1,
Черняховский городской округ – 2,
Неманский городской округ – 1.