Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 129 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 97 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ - 9,

Светловский городской округ – 4,

Зеленоградский городской округ – 7,

Светлогорский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Черняховский городской округ – 2,

Неманский городской округ – 1.