В Калининграде хотят художественно подсветить Рыбную деревню

Примером удачной художественной подсветки в Калининграде советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне назвал остров Канта. В планах – распространять практику на новые объекты. Например, подсветить недавно отремонтированное историческое здание сиротского приюта у синагоги, а также Рыбную деревню. Об этом Вячеслав Генне рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- В этом смысле реализованная Рыбная деревня-2 уже с подсветкой, а Рыбная деревня-1, которую 20 лет назад строили, подсвечена, но, конечно, нет художественного эффекта целостности вечерней набережной в свете, - говорит Вячеслав Генне.

В планах договориться с собственниками получить допуск к фасадам, разработать проект и реализовать его. Речь идет о подсветке линии зданий от маяка до «Кайзерхофа» и ресторана «Да».

- У нас в городе, чему я очень рад, формируется некое сообщество, которое профессионально вовлечено в реализацию проектов, связанных с подсветкой. Этого не было раньше. Не было даже предприятий, которые бы занимались подсветкой, - отметил Вячеслав Генне.