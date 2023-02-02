За рулем были пенсионеры: В Калининграде за сутки сбили трех пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининграде произошло три наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Комсомольской 85-летний водитель «Вольво» сбил 46-летнюю женщину, которая переходила дорогу. В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована.

На улице Артиллерийской «Тойота» сбила на зебре 16-летнюю девушку и скрылась. Пешеход получила телесные повреждения. Автоинспекторы установили, что за рулем была 69-летняя горожанка.

На улице Островского 74-летний пенсионер за рулем «Мазды» сбил 6-летнюю девочку, которая с мамой переходила дорогу по переходу. Ребенок госпитализирован.