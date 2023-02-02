Спортсмены из Калининграда завоевали медали турнира по вольной борьбе в Белоруссии

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Витебске прошли ежегодные международные соревнования памяти героя-подводника Анатолия Испенкова и экипажа погибшей советской атомной подводкой лодки «Комсомолец». Призовые места оспорили 140 молодых представителей спортивных школ белорусских регионов, Смоленской и Калининградской областей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в число призеров среди борцов не старше 17 лет попали воспитанники региональной спортивной школы по спортивным единоборствам. В активе подопечных Александра Подобедова золото среди девушек весом до 61 килограмма и бронза среди юношей весом до 71 килограмма.

Чемпионкой среди 12 претенденток стала Екатерина Радышева. Ей удалось уверенно победить в трех встречах подряд, не отдав ни одного балла. Так, в финале она оказалась сильнее Ангелины Белоградской, выиграв со счетом 11:0.

Одним из двух бронзовых призеров среди 19 сверстников стал ее брат Александр Радышев, победивший в трех поединках из четырех возможных. Проиграв в полуфинале Кириллу Пускову из Гомеля, калининградский борец встретился в схватке за третье место с соотечественником Гагиком Гаспаряном из Смоленска и выиграл со счетом 13:4.