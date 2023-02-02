Гостиницы у Деревянного моста: Вячеслав Генне рассказал о строительстве домов на воде

Тема строительства домов на воде – очень интересная. Но в Калининграде это не развито: акватория огромная, но никак не используется. Об этом советник губернатора архитектор Вячеслав Генне рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Земли все меньше и меньше в городе. Вода – это та стихия, где можно заключить договор аренды, но не выкупить ее в собственность как землю. По договору водопользования можно разместить любую инфраструктуру, если рядом есть водопровод, канализация, электричество, - сказал Вячеслав Генне.

Он отметил, что строительство объектов на воде есть в планах, связанных с инженерной инфраструктурой на острове Канта.

- В северной части острова довольно широкое русло в сторону Деревянного моста, я думаю, что там вполне могли бы возникнуть какие-то там дебаркадеры, баржи, стильные гостиницы на воде, - сказал советник губернатора.

Он сообщил, что в Польше очень развита тема хаусботов, домов на воде. Строят такие, оказывается, и в Калининграде. По словам Генне, такой дом на воде стоит порядка 200-350 тысяч евро.

- В центре города у нас есть огромная акватория, и она никак не использовалась. В градостроительную политику это не входит. Это не имеет массового характера. У нас, к сожалению, все конструкции, которые можно было бы реконструировать, – брандвахты и дебаркадеры – они давно уже отогнаны баржами в сторону Санкт-Петербурга, там из них благополучно сделали отели, - заключил советник губернатора.