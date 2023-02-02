В Калининграде покажут китель капитана Гусева, чьим именем назвали город

В Калининграде в четверг, 2 февраля, в историко-художественном музее откроется выставка, посвященная Сталинградской битве (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года).

Как сообщают организаторы, в экспозиции будут представлены личные вещи и документы участников Сталинградской битвы, многие из которых с боями дошли до Восточной Пруссии.

Посетители, в частности, увидят китель, принадлежавший капитану Гусеву. В 1945 году он героически погиб под Гумбинненом, позднее переименованном в его честь.

В экспозиции также представлена медаль «XX лет РККА» и трофейный немецкий компас, принадлежавшие генерал-лейтенанту Чанчибадзе. Под Сталинградом он командовал корпусом, а в Восточную Пруссию пришел уже командующим 2-й гвардейской армией.

2 февраля – день разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве – является одним из дней воинской славы России.

Выставка откроется сегодня в 16.00 и продлится до 28 февраля.