Калининградец проломил битой голову соседу

На жителя Полесского района завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 1 января 2023 года в поселке Февральское. Накануне две местные жительницы поругались из-за фейерверков. На следующее утро 35-летний супруг одной из них зашел в дом соседа и нанес ему удар битой по голове.

В результате врачи диагностировали у 31-летнего потерпевшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости.

Сотрудники полиции изъяли биту у «бейсболиста», доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.