На контроле у ветеринаров: Белому волку в зоопарке Калининграда исполнилось 13 лет

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке исполнилось 13 лет тундровому волку по кличке Акела. В природе эти животные живут до 14 лет, а в зоопарке – до 20.

- Акела уже «пенсионер» со всеми атрибутами почтенного возраста: не самый блестящий внешний вид, проблемы со здоровьем, особенно с лапами, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Сейчас Акела, как и любой старичок в зоопарке, постоянно на контроле у киперов и ветеринаров.

- Мы относимся с большим вниманием и уважением к пожилым животным и ждем этого же от гостей зоопарка, - отметили в зоопарке.