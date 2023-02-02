Елена Бабура: Когда нарастает коронавирус, грипп отдыхает

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В Калининградской области нет прироста больных гриппом. Отчасти это связано с тем, что в регионе растет число заболевших ковидом. Об этом руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура сказала в интервью «Балтик плюс» 2 февраля.

- Заболеваемость по гриппу мы оцениваем как достаточно стабильную. Не видим значительного прироста числа заболевших. Здесь есть, скорее всего, конкуренция между вирусами. Когда нарастает коронавирусная инфекция, грипп отдыхает. Поэтому с начала года роста числа заболевших гриппом нет, - говорит глава областного Роспотребнадзора

При этом Елена Бабура отметила, что среди людей, которые ранее перенесли COVID-19, которые страдают хроническими заболеваниями, среди пожилых людей, врачи видят микст-инфекцию, то есть сочетание гриппа и ковида.

- Когда люди страдают микст-инфекцией, заболевание протекает достаточно тяжело, - подчеркивает Елена Бабура. - Обе инфекции имеют вирусное начало. Вирус – это всегда риск заболеть тяжело, получить иммунное расстройство, получить тяжелое осложнение. Мы не знаем, когда нас настигнет инфекция, в каком состоянии будет организм и сможет ли он справиться с инфекцией.

Елена Бабура отметила, что гриппом дети часто болеют тяжело и получают осложнения. Болеют и пожилые люди.

- Коронавирус – все-таки не детская инфекция, - сказала главный санитарный врач области.