На сборах в Турции «Балтика» обыграла команду своего бывшего тренера

В четверг, 2 февраля, калининградская «Балтика» провела в Турции товарищеский матч с тольяттинским «Акроном». Соперников сейчас тренирует Евгений Калешин – бывший наставник балтийцев.

Матч проходил в нестандартном формате - 3 тайма по 45 минут. Счет на 62-й минуте открыл «Акрон», но калининградцы сумели не только отыграться, но и победить. В составе нашей команды отличились Данил Кленкин и Григорий Борисенко, забивший и с игры, и с пенальти. Голевую передачу на свой счет записал новичок «Балтики» Килла Фольмер, после паса которого свой гол забил Кленкин.