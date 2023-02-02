В Калининградской области более 2,5 тысячи детей, которых родители отказываются прививать от кори

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В Калининградской области более 2,5 тысячи детей, которые не привиты от кори по причине отказа родителей. Цифру озвучила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура в интервью «Балтик плюс» 2 февраля.

- У нас, к сожалению, из года в год увеличивается количество детей, которые в возрасте от 1 года до 18 лет не имеют защиты от кори, то есть они не болели корью и они не привиты против кори. В 98 случаях это так по причине отказа родителей. Таких детей по состоянию на 1 января 2023 года в Калининградской области более 2,5 тысячи. Это большое число детей, которые рискуют заболеть корью, - сказала Елена Бабура.

Она отметила, что на территорию региона корь может попасть в любой день, учитывая высокую миграцию.

- Коревые вспышки регистрируются в других субъектах Российской Федерации. Встретиться с корью можно просто в аэропорту – этого достаточно, чтобы заболеть, - говорит санитарный врач.

Напомним, прививку от кори дети получают в 1 год и в 6 лет. Но бывает, что взрослый человек не помнит, прививался он или нет.

- Рекомендую узнать свой статус и привиться, - говорит Елена Бабура. - Вакцинация делается бесплатно отечественной вакциной. Нужно привиться и быть уверенным, что вы защищены от этой инфекции. Он нее нет лекарственных препаратов, нет специфического лечения. А осложнения достаточно серьезные – коревой энцефалит и коревая пневмония.