Tele2 повысила отказоустойчивость сети в Калининградской области

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Tele2 зарезервировала альтернативные каналы связи с материковой частью страны, что обеспечивает надежность телеком-инфраструктуры даже при самом негативном сценарии в стратегически важном регионе. Оператор также увеличил пропускную способность сети в спальных районах Калининграда и пригорода, на побережье Балтийского моря.

Tele2 повысила отказоустойчивость собственной инфраструктуры за счет дублирования каналов, связывающих Калининградскую область с основной территорией России. Оператор имеет доступ к наземным, подводным и спутниковым каналам связи. В 2022 году компания провела испытания надежности зарезервированных каналов при негативных сценариях. В ситуации отключения от магистральных линий в приграничной со странами Евросоюза территории и выхода из строя подводной волоконно-оптической линии (ВОЛС) оператор сможет обеспечить работу мобильной связи клиентов Tele2 с помощью резервного спутникового канала.

Компания Tele2 в 2022 году активно вела работы по повышению пропускной способности сети в Калининградской области. Технические специалисты расширили полосу частот в диапазоне LTE-2100 МГц в Советске. Рефарминг сети позволил повысить среднюю скорость мобильного интернета на 15%. В 2023 году оператор планирует и дальше расширять данный диапазон.

Оператор также ввел в строй новые базовые станции в 8 населенных пунктах, что позволило повысить надежность сети в районах городской многоэтажной застройки Калининграда, на побережье и в дачных поселках. Новые передатчики и модули установили в Калининграде, Зеленоградске, Гвардейске, Светлогороске, а также в поселках Загородное и Солнечное. Дополнительное оборудование позволило перераспределить нагрузку на сеть и более эффективно использовать ее ресурсы.

В 2022 году Tele2 продолжила работы в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). Базовые станции мобильной связи ввели в эксплуатацию в поселках Заливное Гурьевского района и Подлипово Правдинского района. В каждом населенном пункте проживает около 300 человек. До прихода Tele2 оба поселка не входили в зону покрытия ни одного оператора. Проект УЦН реализуют Минцифры и ГК «Ростелеком», а компания Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласует проектное решение, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для ее строительства.

Александр Агапов, технический директора калининградского филиала Tele2:

«Сеть Tele2 сегодня объективно является самой надежной и устойчивой в Калининградской области. Мы используем наземные и подводные линии связи с материковой частью страны, а также имеем доступ к спутниковому каналу. При любом сценарии клиенты Tele2 останутся на связи. Наша инфраструктура надежно защищена, а запас прочности позволит долго поддерживать высокий уровень качества мобильных услуг».

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