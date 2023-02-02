Калининград проиграл в конкурсе за звание столицы «Тотального диктанта 2023»

Нижний Тагил был назван столицей «Тотального диктанта 2023», в нем будет организована главная площадка акции, на которой 8 апреля диктант прочитает автор Василий Авченко. Об этом 2 февраля, в день подведения итогов голосования, сообщают организаторы конкурса.

Калининград, хоть и вышел в финал, но набрал всего 2296 голосов, с большим отрывом от лидеров занял третье место.

Вторым стал Омск (13 191 голос). У Нижнего Тагила 18 242 голоса.

Напомним, что в финале конкурса боролись четыре претендента: Омск, Калининград, Нижний Тагил и Мурманск. Голосование длилось две недели.