В первые выходные февраля в Калининграде усилятся морозы

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Синоптики поделились прогнозом на первые выходные февраля в Калининграде. После нескольких теплых дней к нам идет похолодание.

По данным Гидрометцентра России, в субботу дневная температура будет около 0 градусов. Ожидается небольшой снег и повышенное атмосферное давление до 772 миллиметров ртутного столба. Ветер немного усилится – до 11 метров в секунду.

В воскресенье мороз усилится. Днем прогнозируется -2 градуса и без осадков, в ночь на понедельник – до -5 градусов. Давление еще немного подрастет, осадков не будет, ветер стихнет.