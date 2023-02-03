В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 3 февраля нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в пятницу, 3 февраля, в течение дня отключено электричество на 13 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по следующим адресам:

ул. Интернациональная, 32-34,38-44,

б-р Южный, 1-15,2а,2-24,

ул. Н. Карамзина, 1-7,11а,17-23,

ул. Октябрьская, 61-67,63А,

ул. Ген. Павлова, 32-40,

пр-кт Победы, 190, 196-218, 212а, 224-232, 233-245,242-248,251а,251, 257-265, 264/1, 271, 273, 279, 281,

пер. Лесная аллея, 1-5,6-8,

ул. М. Галковского, 2

ул. Подп. Иванникова, 6, 8,

ул. Черняховского, 26,

ул. Рокоссовского, 1-17, 17б,

ул. Спортивная 11(школа-интернат),14-26, 60 к1, 60 к2, 60а,

пер. Спортивный, 2-16,6а.

С 10:00 до 15:00 запланировано отключение холодной воды на пр. Советском, 4в, ул. Лейт. Яналова, 56, ул. Нарвская, 62. До 16:00 без холодной воды будут потребители в переулке Южном, 2-6, 1-15. На улице Магнитогорской, 3, 3а,7 холодная вода будет отключена до 17:00.

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