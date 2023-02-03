Задушила шнурком: Калининградку будут судить за убийство 20-летней давности

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининградской области раскрыто преступление 20-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

9 февраля 2002 года в квартире на улице Комсомольской в Черняховске было обнаружено тело задушенной 65-летней женщины. Дело в течение 20 лет оставалось нераскрытым.

Однако активизация работы по раскрытию тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы, дала результаты. Проведенные дополнительные следственные действия позволили выйти на след подозреваемой – 40-летней местной жительницы.

Погибшая пенсионерка приходилась мачехой ее матери. По версии следствия, на тот момент 19-летняя женщина, находившаяся на 9-м месяце беременности, задушила ее шнурком от своих спортивных брюк, после чего скрылась.

За прошедшие 20 лет с момента убийства женщину лишали свободы за покушение на убийство, а также привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.