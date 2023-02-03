В Калининграде директор строительной компании не выплатил работникам 639 тысяч рублей

В Калининграде будут судить гендиректора строительной компании. Мужчину обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, с сентября 2022-го по январь 2023 года директор не заплатил зарплату шести работникам, всего 638,9 тысячи рублей. При этом у компании были деньги, но бизнесмен предпочел направить их на погашение кредитов.

После возбуждения дела директор в полном объеме возместил задолженность по заработной плате перед всеми рабочими.

Следствием по уголовному делу собрана убедительная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.