В Янтарном проведут выставку-раздачу домашних животных

. Фото: Предоставлено организаторами

В субботу, 4 февраля, в Янтарном пройдет выставка-раздача домашних животных «Дорога домой». Мероприятие соберет всех неравнодушных в Доме культуры им. Рожкова с 11 до 14 часов.

О благотворительной акции, организованной волонтерским сообществом помощи бездомным животным «Янтарные сердца», написал в соцсетях глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин.

«На выставке будут представлены милые и добрые котята, которые могут стать вашими верными друзьями. Понравившегося котенка вы можете взять абсолютно бесплатно. Все малыши здоровы и обработаны от паразитов. В дальнейшем волонтеры окажут помощь со стерилизацией животного по достижении необходимого возраста», - написала глава администрации.

Также на выставке-раздаче организуют сбор пожертвований.