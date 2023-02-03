В Багратионовском районе газифицировали два поселка

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Багратионовском районе газифицировали еще два поселка. Более 300 человек из Сосновки и Первомайского могут воспользоваться голубым топливом, 17 домовладений уже начали потребление природного газа для бытовых нужд. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Внутрипоселковые газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам общей длиной 6,5 км были построены менее чем за год.

По данным областных властей, в муниципалитете в этом году также завершится строительство еще одного межпоселкового газопровода к поселкам Марийское, Солнечное, Чехово, Березовка, Знаменское, Надеждино и Загородное.