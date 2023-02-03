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НовостиОбщество3 февраля 2023 10:35

Молодой калининградец едва не выдавил глаза отчиму своей девушки

Расследование уголовного дела продолжается
Виктор Сергеев

На молодого жителя Гурьевского района завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

22-летний мужчина находился в гостях у своей девушки, и у него случился конфликт с ее отчимом. В результате ссоры злоумышленник повалил 38-летнего мужчину, стал душить и пальцами рук давить на глаза потерпевшего, высказывая при этом угрозы убийством.

Подруга и ее бабушка сумели оттащить агрессора до того, как молодой человек причинил оппоненту серьезные травмы.

Участковые вскоре разыскали подозреваемого, при этом выяснилось, что всем родственникам он был известен под вымышленной фамилией.

Расследование уголовного дела продолжается.