Коронавирус за сутки выявили в 17 городах Калининградской области

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 206 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 128 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 6,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 8,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 16,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 6,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 4,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 11,

Неманский городской округ – 2.