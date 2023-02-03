Коронавирус за сутки выявили в 17 городах Калининградской области

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За сутки в Калининградской области было выявлено 206 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 128 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 2,
Озерский городской округ – 3,
Балтийский городской округ – 6,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 8,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 16,
Гусевский городской округ – 3,
Светловский городской округ – 6,
Зеленоградский городской округ – 6,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 4,
Советский городской округ - 3,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 11,
Неманский городской округ – 2.