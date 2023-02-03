Калининград вошел в десятку популярных направлений для отдыха весной

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проанализировав заявки, определил, куда российские туристы поедут весной.

Самым желанным городом весной стал Сочи, собравший 21% всех весенних броней. Второе место занимает Санкт Петербург, а третье - Кисловодск (15% и 5% всех весенних бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха весной:

1. Сочи, Краснодарский край 2811 р. / 7 ночей.

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область 3312 р. / 5 ночей.

3. Кисловодск, Ставропольский край 2543 р. / 8 ночей.

4. Москва, Московская область 3577 р. / 4 ночи.

5. Казань, Татарстан 2930 р. / 4 ночи.

6. Калининград, Калининградская область 2402 р. / 5 ночей.

7. Пятигорск, Ставропольский край 2325 р. / 7 ночей.

8. Анапа, Краснодарский край 1804 р. / 11 ночей.

9. Махачкала, Дагестан 2769 р. / 4 ночи.

10. Ялта, Крым 3765 р. / 6 ночей.