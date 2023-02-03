Алиханов анонсировал масштабную программу поддержки калининградского бизнеса

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В понедельник, 6 февраля, в Калининградской области стартует вторая заявочная кампания «антисанкционной» программы поддержки бизнеса с самым крупным для региона бюджетом – 5,8 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Антон Алиханов.

«Первую часть этих средств – 3,6 млрд рублей распределили в декабре прошлого года. Тогда были одобрены 42 заявки. Среди них проекты в пищёвке, логистике, туризме, услугах. Например, покупка судов для стратегически важных для нашей территории грузовых морских перевозок, производство электротехнического оборудования, мебели, полуфабрикатов из картофеля, пластмассы, битумных смесей, детских площадок, переработка отходов, гостиницы, ветеринарный центр», - сообщил глава региона.

Льготное финансирование в размере до 300 млн рублей под 2 процента годовых сроком на 7 лет предоставляется на создание новых проектов в различных отраслях. Также средства можно использовать на модернизацию и развитие уже действующих предприятий.

Заявки принимает фонд поддержки предпринимательства Калининградской области с 6 до 17 февраля включительно.