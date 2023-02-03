В Неманском районе пьяный водитель избил полицейского

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Неманского района. 49-летнего мужчину обвиняют в применении насилия в отношении полицейского и публичном оскорблении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июле 2022 года в полицию Немана позвонила местная жительница, которая сообщила, что ее пьяные родители едут в автомобиле и с ними также находится ее несовершеннолетний брат, за здоровье которого она опасается.

Автомобиль, за рулем которого действительно находился пьяный водитель, полицейские обнаружили в поселке Маломожайское. В ответ на законные требования предъявить документы на автомобиль мужчина через открытое окно водительской двери нанес командиру отделения ППС несколько ударов рукой в область груди, схватил за форменное обмундирование, а также выразился в адрес полицейского грубой нецензурной бранью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Неманский городской суд для рассмотрения по существу.