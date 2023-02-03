Калининградец катал по городу подругу на угнанной машине

В Калининграде полицейские раскрыли угон машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Автомобиль ВАЗ пропал с улицы Батальной. Сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей и очевидцев, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут перемещения легковушки.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий автомобиль обнаружили на улице Л. Иванихиной. Вскоре полицейские задержали подозреваемого - 21-летнего местного жителя. Ранее судимого за кражи и угон калининградца доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

«Оказалось, что он заметил во дворе одного из домов незапертую машину, проник в салон, замкнул провода замка зажигания, запустил двигатель и поехал кататься по району. Также злоумышленник успел покатать свою подругу, прежде чем бросил автомобиль и скрылся», - рассказали в пресс-службе полиции.

Теперь угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.