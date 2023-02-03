По 12 ГБ на человека: жители поселков обогнали калининградцев по объемам интернет-трафика

Поселки Калининградской области обошли областной центр по среднемесячному объему интернет-трафика на одного жителя. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенную информацию по передаче данных с базовых станций в регионе.

Лидером по интернет-активности стал поселок Весново Краснознаменского района. В среднем на клиента оператора в этом населенном пункте ежемесячно приходится свыше 12 ГБ трафика, которого хватит, чтобы просмотреть онлайн 3 фильма в HD-качестве. На втором месте – поселок Севское в Правдинском районе, здесь абоненты компании используют порядка 11 ГБ. Замыкает тройку поселок Малиновка Гвардейского района, где абонент МегаФона загружает 7,5 ГБ в месяц. Для жителей этих населенных пунктов мобильный интернет, вероятно, является альтернативой фиксированному доступу в сеть.

«При развитии инфраструктуры в регионе мы уделяем особое внимание сети в малых населенных пунктах. Как правило, абоненты в поселках, деревнях и селах не имеют доступа к фиксированному интернету, основной источник коммуникации с внешним миром для них – мобильная связь. В 2022 году мы построили в регионе порядка 20 объектов связи с поддержкой LTE в Калининграде и области. В результате чего расширили покрытие 4G в регионе и увеличили пропускную способность сети на 30%. Теперь еще больше жителей в отдаленных от столицы локациях могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом наравне с горожанами», - отмечает Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининграде.

В среднем горожане используют значительно меньше интернет-трафика, чем жители в области – всего 5-10 ГБ в месяц. В рейтинге городов Калининград занимает первую строчку в тройке лидеров, чуть менее активно потребляют трафик абоненты в Балтийске и Озерске.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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