Госархив Калининградской области показал необычное фото площади Победы

Автор этой съемки – Николай Прудниченков, а пленку со снимком в архив передал его внук Юрий. Фото: Государственный архив Калининградской области

Государственный архив Калининградской области опубликовал в соцсетях интересную фотографию центра города середины 1950-х годов.

На фото видно здание на пл. Победы,1, на первом этаже которого уже функционирует универмаг, а окна верхних этажей в подавляющем большинстве закрыты – в таком виде будущая мэрия стояла довольно долго.

«На площади уже установлены трибуна и памятник И.В. Сталину. По всей видимости, это Первомай (хотя, возможно, и 7 ноября). Слева от здания нынешней мэрии мы видим купол цирка. А съемка идет со стороны сиреневого сквера», - написали на страничке Госархива, отметив, что только любительская съемка может преподнести такие нетипичные ракурсы.

Автор этой съемки – Николай Прудниченков, а пленку со снимком в архив передал его внук Юрий.

Точная дата съемки неизвестна, но памятник Сталину был установлен 29 апреля 1953 г.. Универсальный магазин появился в 1953 году. Так что на фото примерно 1954-1957 гг.