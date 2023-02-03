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НовостиОбщество3 февраля 2023 18:14

200 покрышек: На берегу озера Шенфлиз ликвидировали свалку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Берега озера Шенфлиз на окраине Калининграда очистили от старых покрышек и мусора. Как сообщает пресс-служба регионального Министерства природы, масштабная свалка смешанных отходов была выявлена еще в декабре прошлого года.

«В администрацию города Министерством было направлено требование оперативно провести уборочные мероприятия вблизи водного объекта», - говорится в сообщении пресс-службы.

Свалку убрали, объем вывезенных отходов составил 150 кубометров, среди которых оказалось более 200 отработанных автомобильных покрышек.