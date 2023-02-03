Полиция Калининграда разыскивает женщину, которая расплачивалась в магазине чужой картой

Жительница Калининграда воспользовалась утерянной банковской картой и оплатила ей покупки в магазинах, расположенных в районе ул. Челнокова. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, подозреваемая потратило более 6 тысяч рублей. Инцидент случился 29 января в период с 19:50 по 21:00.

Злоумышленницу засняли камеры наблюдения. Теперь ее ищет полиция.

Приметы: на вид 35-45 лет, рост 170-175 см, волосы темные, средней длины.

Была одета: черная куртка с белыми вставками и крупной надписью на спине, юбка белого цвета в красную полоску, черные колготки и ботинки черного цвета.

Если вы располагаете информацией о личности подозреваемой и ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда: 8 (4012) 554-502, 554-503 и 8-905-242-91-29.