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НовостиОбщество3 февраля 2023 18:37

На Куршской косе началась реконструкция экотропы «Высота Эфа»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Анатолий Калина

Реконструкция экологической тропы «Высота Эфа» началась в национальном парке «Куршская коса». До середины 2023 года планируют обустроить почвозащитный настил из полимер-песчаного композита.

Ширина дорожки составит 2 метра в пологой части маршрута и 2,9 метра на подъеме (она будет включать пандусы).

Как сообщил в Телеграм-канале директор парка Анатолий Калина, полностью закрываться для посетителей маршрут не будет.

«Возможны частичные перекрытия на период демонтажа старого настила», - отметил директор. Он сообщил, что деревянные доски на тропе уже просто не выдерживают нагрузки, слишком много посетителей.