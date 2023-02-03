На Куршской косе началась реконструкция экотропы «Высота Эфа»

. Фото: Анатолий Калина

Реконструкция экологической тропы «Высота Эфа» началась в национальном парке «Куршская коса». До середины 2023 года планируют обустроить почвозащитный настил из полимер-песчаного композита.

Ширина дорожки составит 2 метра в пологой части маршрута и 2,9 метра на подъеме (она будет включать пандусы).

Как сообщил в Телеграм-канале директор парка Анатолий Калина, полностью закрываться для посетителей маршрут не будет.

«Возможны частичные перекрытия на период демонтажа старого настила», - отметил директор. Он сообщил, что деревянные доски на тропе уже просто не выдерживают нагрузки, слишком много посетителей.