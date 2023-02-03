Жительницу Москвы осудили за продажу наркотиков в Калининграде

Центральный районный суд Калининграда вынес приговор 37-летней жительнице Москвы. Она занималась сбытом наркотиков.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2018 году женщина состояла в составе преступной группы, организованной ее бывшим супругом. Они сбывали в Калининграде дезоморфин.

Москвичка осуществляла контроль за изготовлением и сбытом наркотика, а также следила за получением денег от продаж.

«В составе преступной группы она дважды совершила сбыт наркотического средства массой 0,2 грамма и 0,13 грамма», - отметили в ведомстве.

Суд назначил женщине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.