В Калининградской области провели учения с применением ракетных комплексов «Бастион»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области провели тренировки по нанесению ударов по морским целям с использованием передвижных береговых ракетных комплексов «Бастион». Как сообщает пресс-служба Балтфлота, «Бастионы» поразили условные цели в море.

«В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнили электронные пуски ракет. В качестве кораблей условного противника выступили малые ракетные катера Балтийской военно-морской базы флота, в настоящее время выполняющие задачи в море», - сообщили в пресс-службе флота.

В тренировке участвовали 50 военнослужащих и около 10 единиц автомобильной и специальной техники.