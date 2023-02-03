В Калининграде почтили память пожарного, погибшего от взрыва газового баллона

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде сотрудники регионального Управления МЧС России почтили память погибшего коллеги, пожарного Александра Гернера. 17 лет прошло с тех пор, как он ушел из жизни.

Трагедия случилась 3 февраля 2006 года. Тогда в гаражном обществе «Москвич» на улице Одесской загорелся один из гаражных боксов. Для Александра Гернера, прибывшего на место, этот вызов стал последним. В гараже взорвался баллон с ацетиленом.

«Железные ворота сорвало с петель, от взрывной волны груда металла вылетела прямо в пожарных. Всю основную силу удара Александр Гернер принял на себя, так как стоял ближе всех», - сообщает пресс-служба МЧС.

Из-за тяжелых ранений довезти пострадавшего пожарного до больницы не удалось.