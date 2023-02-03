Выставка и спектакль: В Светлогорске пройдут юбилейные Курановские чтения

В воскресенье, 5 февраля, Светлогорская библиотека имени Дмитровского проведет юбилейные «Курановские чтения» в Информационно-туристическом центре Светлогорска. Как сообщают организаторы, мероприятия будут бесплатными для посещения.

В 11:30 калининградские писатели и друзья Юрия Куранова возложат цветы на мемориальную доску (Светлогорск, ул. К. Маркса, д 9.). В 12:00 в Информационно-туристическом центре состоится спектакль «Дом над румбой» по одноименной повести Куранова. Работу представит театральная мастерская «Штрих» (Санкт-Петербург).

Посмотреть выступление также можно бесплатно.

В библиотеке же пройдет выставка книг и акварелей.

Днем ранее, в субботу, 4 февраля, памятные чтения проведут в Зеленоградской библиотеке имени Куранова.

Читателей порадуют выступлением воспитанники и учителя Зеленоградской средней школы.

Начало в 15:00, вход свободный (12+).

Юрий Куранов – русский писатель второй половины XX века, прозаик, поэт, больше известный как автор лирических миниатюр, мастер пейзажа. С 1982 года писатель жил и работал в Светлогорске.