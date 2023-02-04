В Гурьевске на водителя завели дело за сбитого насмерть пешехода

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Гурьевская полиция завела дело на водителя, который насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

31 декабря 2022 года 14 км автодороги «Калининград-Крылово» 28-летний водитель «Фольксвагена» сбил мужчину, который переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП 54-летний житель поселка Малое Луговое от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи.

Расследование уголовного дела продолжается.