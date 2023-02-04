В Калининграде спасли девочку, у которой в пищеводе застряла груша

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде врачи Детской областной больницы спасли девочку, которая подавилась едой. Свой случай описала в Телеграм-канале «Медицина39» мама ребенка, поблагодарив врачей, к которым обратилась.

«Оказали помощь моментально. Доктор внимательно выслушал мои жалобы, не отмахнулся. Вызвал эндоскописта», - рассказывает мама.

По ее словам, врач смог протолкнуть инородное тело – у маленького ребенка застряла груша в пищеводе.

«К сожалению имен врачей я не запомнила, была в шоке», - написала калининградка, выразив благодарность всему хирургическому отделению детской областной больницы и эндоскописту.