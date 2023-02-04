В Калининградской области на 8 процентов снизилась смертность от онкозаболеваний

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2022 году в Калининградской области показатель смертности от новообразований составил 189,3 на 100 тысяч населения, в том числе от злокачественных – 186,6 на 100 тысяч населения. Для сравнения, в 2021 году эти цифры достигали 205,2 и 202,5 на 100 тыс. населения соответственно, то есть смертность от новообразований за год снизилась на 7,7 процентов, от злокачественных – на 7,9 процентов. Об этом сообщил главный внештатный онколог регионального минздрава Кирилл Баринов.

Больше всего в Калининградской области в прошлом году было выявлено злокачественных новообразований кожи (без меланомы) - 13,6 процентов, молочной железы - 11,3 процентов, трахеи, бронхов, легкого – 8,6 процентов.

«Если сравнивать данные выявляемости с прошлым годом, то основные позиции не изменились, только новообразования молочной железы сместились на вторую строчку, уступив место раку кожи», - отметили Кирилл Баринов.