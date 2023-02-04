В пятницу в области при пожарах сгорели две квартиры

. Фото: Архив "КП"

В пятницу днем в поселке Рожково Гурьевского района произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В доме довоенной постройки горели две комнаты на площади 50 кв.м., и черепичная кровля на площади 10 кв.м. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-15, ПСЧ-20 и СПСЧ в составе 22 человек и 4 единиц техники.

Вечером пожар произошел в доме в переулке Гагарина в Калининграде. В двухкомнатной квартире горели коридор и две комнаты на общей площади 20 кв.м., а также кровля из металлопрофиля на площади 10 кв.м.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1, ПСЧ-3 и СПСЧ в составе 25 человек и 4 единиц техники, а также спасатели городские спасатели в составе 5 человек и 1 единицы техники.