В Калининграде росгвардейцы разняли драку из-за отказа угостить сигаретой

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны разняли драку во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Транспортный тупик. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии разняли дерущихся мужчин и задержали 32-летнего калининградца, который избил оппонента.

Как пояснил потерпевший и девушка, находившаяся с ним во время инцидента, к ним подошел неизвестный и попросил сигарету. Потерпевший предложил злоумышленнику сходить в магазин и купить пачку, из-за чего и произошла драка.

Оба калининградца доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.