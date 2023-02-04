На Парадной набережной в Калининграде «Гольф» сбил пешехода и таранил три машины

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде на Парадной набережной произошло ДТП с участием пяти машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

21-летний водитель «Фольксвагена» при перестроении не справился с управлением и наехал на мужчину, который вышел из автомобиля и закрывал дверь.

После этого «Фольксваген» врезался в припаркованные «Ниссан» и «Пежо». От удара «Пежо» отбросило на «КИА», а «Фольксваген» врезался в «Мерседес».

В результате ДТП 39-летний пешеход получил телесные повреждения.