Полторы тысячи калининградцев получили «цифровые профессии» в 2022 году

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2022 году почти 1,5 тысяч жителей Калининградской области отучились на IT-специальности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал вице-премьер – министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия, проект «Цифровые профессии» – один из действенных инструментов решения проблемы нехватки ИТ-персонала. По результатам обучения можно получить как квалификацию программиста, так и связанную с ней цифровую специальность, которая в век масштабной цифровизации особенно востребованы на рынке труда.

Участие в проекте «Цифровые профессии» могут принять граждане России старше 16 лет и не достигшие пенсионного возраста. Также у слушателя должно быть среднее профессиональное или высшее образование. Господдержка позволяет получить образование в сфере ИТ со скидкой от 50 до 100% в зависимости от льготной категории.

На сегодняшний день доступно более ста курсов для обучения по ИТ-направлениям. Продолжительность обучения составляет от 250 до 720 академических часов. Можно выбрать один курс из таких областей, как программирование, тестирование, искусственный интеллект, дизайн, аналитика, цифровой маркетинг, управление продуктами и проектами и многое другое.