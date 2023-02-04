Коронавирус за сутки выявили в 17 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 217 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 138 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 3,

Багратионовский городской округ - 6,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 18,

Гусевский городской округ – 6,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 7,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 4,

Славский городской округ – 1,

Мамоновский городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 8.