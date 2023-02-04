Литовские власти согласовали квоту на перевозку цемента в Калининград

Литва согласовала на 2023 год квоту на ж/д перевозку цемента в Калининградскую область размере около 239 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании «Евроцемент».

Компания в январе 2023 года отгрузила в Калининградскую область 256 вагонов с цементом. Цемент поступает в регион сухопутным и морским маршрутами.

В прошлом году на строительные площадки Калининградской области «Евроцемент» поставил порядка полумиллиона тонн цемента. В компании уверены, что в 2023 году также смогут обеспечить потребности региона в базовом строительном материале.