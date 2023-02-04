В Краснознаменске родители погибшего пешехода взыскали 500 тысяч

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В Краснознаменске суд взыскал компенсацию в пользу родителей молодого человека, погибшего в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В июне 2022 года водитель служебной машины сбил 18-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Суд установил, что в действиях погибшего молодого человека имели место беспечность и неосмотрительность. Потому что когда фургон поравнялся с ним, он, не посмотрев по сторонам, сделал шаг на дорогу. Но все равно взыскал по 200 тысяч рублей каждому из родителей, а также материальный ущерб в размере 117 тысяч рублей.