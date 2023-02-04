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НовостиОбщество4 февраля 2023 14:34

В Черняховском районе мужчина украл дрова с сельского кладбища

На злоумышленника завели уголовное дело
Виктор Сергеев

В Черняховском районе полицейские раскрыли кражу древесины с сельского кладбища. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

39-летний житель одного из поселков обнаружил на окраине кладбища в поселке Степановка заготовки ветровального дерева породы осина объемом 5,15 кубометров и решил их похитить.

Мужчина арендовал грузовик и загрузил древесину, однако машину остановили полицейские для проверки документов.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража».

Полиция напоминает, что рубка и вывоз сухойстойных и ветровальных деревьев без разрешительных документов квалифицируется как уничтожение или повреждение государственного имущества либо как его хищение.