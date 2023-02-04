В 2022 году в области IT-специалистам 52 льготных ипотечных кредита

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининградская область вошла в число лидеров по льготной ипотеке для специалистов ИТ-компаний в Северо-западном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам 2022 года в регионе было заключено 52 ипотечных договора, а сумма выплат составила 405 млн рублей. Первую строчку рейтинга занимает Ленобласть, где было выдано 224 кредита на 664 млн рублей.

«Несомненно, это нововведение позволило значительно улучшить качество жизни специалистов сферы информационных технологий. Стоит отметить, что условия и критерии получения ипотеки оперативно меняются, что позволяет воспользоваться мерой все большему количеству сотрудников», – отметил вице-премьер Леван Дараселия.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена в мае прошлого года, чтобы поддержать IT-сектор и создать комфортные условия для работников отрасли. Получить кредит на покупку квартиры могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых.