В январе на линии Усть-Луга –Балтийск перевезли 176 тысяч тонн грузов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Общий грузооборот на линии Усть-Луга - Балтийск в январе составил 176 тыс тонн, всего перевезено свыше 2200 вагонов и свыше 1300 единиц транспортных средств. Об этом сообщает «Оборонлогистика».

Железнодорожные паромы «Амбал», «Балтийск», «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», работающие на линии доставили в Калининград 1 189 вагонов общим весом 72 700 тонн. В номенклатуре грузов строительные материалы (21,2 тысяч тонн, горюче-смазочные материалы – 20,6 тысяч тонн, накатная техника – 519 единиц, 4 тысячи тонн угля и 470 тонн продуктов.

Еще 20 тысяч тонн грузов перевезли судна «Спарта» и «Спарта II».